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Mimun: “Lazio magistrale nel primo tempo, poteva farne 4. Bravi Gattuso e la squadra”
Clemente Mimun, direttore del Tg5 e grande tifoso laziale, con un tweet su X ha commentato il pari dell’Olimpico tra Lazio e Milan: ecco le sue parole.
Leggi anche: Gattuso: “L’obiettivo minimo non è l’Europa, i tifosi mi hanno emozionato”
Le parole di Mimun sul pari di Lazio Milan
“Gran primo tempo poi pari giusto, nei primi 45 Lazio magistrale che poteva farne 4…poi il Milan ha preso il Jolly…
Comunque bravo Gattuso e bene quasi tutta la squadra….Zaccagni e Mandas i migliori”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
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|3
|3
|15
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|1
|3
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|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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