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CALCIOMERCATO LAZIO

Rinforzi a centrocampo, torna di moda Miretti

Published

19 ore ago

on

Fabiani

Il tecnico Gennaro Gattuso sta traendo conclusioni importanti in questo precampionato giunto ormai agli sgoccioli, la stagione ufficiale è alle porte ma la sensazione è che manchi ancora qualcosa a centrocampo, e non solo, ecco perciò che secondo alcune indiscrezioni fatte trapelare da Calciomercato.it la Lazio sarebbe tornata a pensare a Fabio Miretti.

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Lazio ancora su Miretti: le ultime

AGGIORNAMENTO 10 AGOSTO – La Lazio ci prova per Miretti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, nelle ultime ore si sarebbero fatti avanti i biancocelesti alla ricerca di un sostituto per l’infortunato Danilo Cataldi. La formula è sempre la stessa, quella del prestito. La Juventus però non è convinta, vuole dare via il giocatore a titolo definitivo o con un obbligo di riscatto a fine stagione. Resta quindi da capire se le squadre riusciranno a trovare un accordo.

Se c’è una società italiana attualmente in Serie A con la quale la Lazio ha recentemente fatto affari quella è sicuramente la Juventus che dopo Nicolò Rovella e Luca Pellegrini, potrebbe ora spedire nella Capitale un nuovo nome: si tratta di Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 ha bisgno di giocare e la Lazio sarebbe una buona opportunità per lui, soprattutto perché pare che il club gli abbia già aperto le porte di Formello in tempi non sospetti. Oggi il nome di Miretti rimane sullo sfondo ma neanche troppo. Serve, come al solito, un ultimo sforzo per chiudere il colpo.

Miretti alla Lazio, cosa manca

Un centrocampista, al limite anche trequartista, non farebbe male alla Lazio e Gattuso lo sa. Per questo Miretti sarebbe un rinforzo più che gradito ma c’è un problema e questo riguarderebbe la formula del riscatto. Ok per il prestito con diritto ma le condizioni per far diventare il diritto obbligo al momento sembrerebbero non soddisfare la Juve che sembrerebbe voler maggiori garanzie circa la futura cessione del centrocampista.

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