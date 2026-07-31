Lazio, colpo per l’U16: dalla Roma arriva il giovane portiere Luca Mocci (FOTO)

Classe 2011, Luca Mocci, di ruolo portiere, arriva alla Lazio dopo un lungo percorso nel settore giovanile della Roma; il suo approdo in biancoceleste è stato annunciato ufficialmente direttamente dalla sua agenzia e il giocatore farà parte della formazione U16.

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L’agenzia di Mocci ne annuncia il trasferimento alla Lazio

“Ogni traguardo raggiunto è il risultato del lavoro quotidiano, della determinazione e della voglia di migliorarsi. Siamo felici di annunciare il nuovo capitolo del percorso di Luca Mocci, portiere classe 2011, che proseguirà la sua crescita con la maglia della S.S. Lazio, dopo l’importante esperienza maturata nell’A.S. Roma.

Per noi questo trasferimento rappresenta molto più di un cambio di maglia: è la conferma che il talento, quando viene accompagnato da impegno, metodo e costanza, apre nuove opportunità. In bocca al lupo Luca. Continua a lavorare con la stessa umiltà e la stessa fame di crescere. Noi saremo al tuo fianco, passo dopo passo. Più forti. Più pronti. Meno a rischio”.

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