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Lazio Mantova, i convocati di Modesto per la sfida di Coppa Italia
Domenica 16 agosto alle ore 21:15 all’Olimpico la Lazio scenderà in campo contro il Mantova per la prima partita della stagione nei trentaduesimi di Coppa Italia: ecco i convocati dell’allenatore Francesco Modesto per la sfida.
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I convocati di Modesto per Lazio Mantova
Anche il Mantova si prepara ad affrontare la prima partita della stagione contro la Lazio nei trentaduesimi di Coppa Italia. Ecco i convocati del Mister Francesco Modesto diffusi sul sito ufficiale del club:
PORTIERI: Gemello, Gasparini, Bardi
DIFENSORI: Tomasevic, Meroni, Castellini, Cella, Marai, Benaissa
CENTROCAMPISTI: Longonda, Ilie, Wieser, Keita, Paoletti, Trimboli, Ignacchiti, Silva, Banna
ATTACCANTI: Spinaccé, Gliozzi, Cajazzo, Bayou, Ruocco, Bragantini, Chinetti
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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