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Lazio Mantova, i convocati di Modesto per la sfida di Coppa Italia

Published

3 ore ago

on

Olimpico

Domenica 16 agosto alle ore 21:15 all’Olimpico la Lazio scenderà in campo contro il Mantova per la prima partita della stagione nei trentaduesimi di Coppa Italia: ecco i convocati dell’allenatore Francesco Modesto per la sfida.

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I convocati di Modesto per Lazio Mantova

Anche il Mantova si prepara ad affrontare la prima partita della stagione contro la Lazio nei trentaduesimi di Coppa Italia. Ecco i convocati del Mister Francesco Modesto diffusi sul sito ufficiale del club:

PORTIERI: Gemello, Gasparini, Bardi

DIFENSORI: Tomasevic, Meroni, Castellini, Cella, Marai, Benaissa

CENTROCAMPISTI: Longonda, Ilie, Wieser, Keita, Paoletti, Trimboli, Ignacchiti, Silva, Banna

ATTACCANTI: Spinaccé, Gliozzi, Cajazzo, Bayou, Ruocco, Bragantini, Chinetti

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