Connect with us

INTERVISTE

Modesto: “Sappiamo chi andiamo ad affrontare”

Published

1 ora ago

on

Campo da gioco

L’allenatore mantovano, Francesco Modesto, ha concesso un’intervista a Sport Mediaset per parlare della sfida di Coppa Italia Lazio Mantova.

Leggi anche: “Trimboli: “Veniamo a giocarcela

L’intervista a Modesto prima di Lazio Mantova di Coppa Italia

“I ragazzi son pronti perché vogliono confrontarsi con una grande squadra. Anche se ci saranno tanti errori li andremo a rivedere, la squadra è consapevole di chi andrà ad affrontare”.

“La nostra ambizione è di essere umili, l’umiltà fa parte del nostro dna. Aver cambiato tanti giocatori e aver quelli dell’anno scorso che aiutano i nuovi è una responsabilità da parte nostra come staff tecnico e calciatori perché dobbiamo affrontare un campionato di Serie B bello, divertente, ma duro fino alla fine”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Coppa Italia 16/08/2026 · 21:15
Lazio
VS
Mantova
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 09/08/2026 · 20:45
Frosinone
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI