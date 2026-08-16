Modesto: “Sappiamo chi andiamo ad affrontare”

L’allenatore mantovano, Francesco Modesto, ha concesso un’intervista a Sport Mediaset per parlare della sfida di Coppa Italia Lazio Mantova.

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L’intervista a Modesto prima di Lazio Mantova di Coppa Italia

“I ragazzi son pronti perché vogliono confrontarsi con una grande squadra. Anche se ci saranno tanti errori li andremo a rivedere, la squadra è consapevole di chi andrà ad affrontare”.

“La nostra ambizione è di essere umili, l’umiltà fa parte del nostro dna. Aver cambiato tanti giocatori e aver quelli dell’anno scorso che aiutano i nuovi è una responsabilità da parte nostra come staff tecnico e calciatori perché dobbiamo affrontare un campionato di Serie B bello, divertente, ma duro fino alla fine”.

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