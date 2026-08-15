Mantova, Modesto: “Peccato per l’Olimpico vuoto, Gattuso è un bravo allenatore”

L’allenatore del Mantova, Francesco Modesto, ha presentato la sfida con la Lazio valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Ecco le sue parole riportate da La Gazzetta di Mantova.

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Le parole di Modesto nell’intervista su Lazio Mantova di Coppa Italia

“Sarà una partita bella da giocare, contro una squadra di Serie A che l’anno scorso ha giocato la finale di Coppa Italia e in uno stadio enorme, che sarà un peccato vedere vuoto a causa dello sciopero del pubblico di casa ma dove sappiamo che troveremo tanti nostri tifosi. Ci saranno gli stimoli giusti, ci confronteremo con una squadra di categoria superiore, di livello alto sul piano fisico e tecnico. In fase difensiva dovremo essere super attenti, provando a massimizzare quando invece capiterà l’occasione di far male alla Lazio. In generale dovremo essere umili e cattivi, con la voglia di fare e di aiutarci sempre tutti insieme, riproponendo la mentalità che ci ha caratterizzato la passata stagione”.

Modesto su Gattuso

“È un piacere rincontrare Gattuso. È un mio corregionale, ha fatto una grande carriera da calciatore e sta facendo benissimo da allenatore in grandi club. Fino all’altroieri era ct della Nazionale… Ma soprattutto è una persona vera, diretta, senza peli sulla lingua; di quelle che a me piacciono. Sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo e della disponibilità che il gruppo mi sta dimostrando. Dei nuovi arrivati qualcuno è più avanti, altri meno ma tutti danno il massimo e questo è ciò che conta davvero”.

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