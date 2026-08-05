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INTERVISTE

Modric esalta Gila: “Porta qualità e carattere”

Published

2 ore ago

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Mario Gila

Il campione croato Luka Modric ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del nuovo acquisto del Milan Mario Gila, arrivato in estate dalla Lazio per 30 milioni.

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Le parole al miele di Modric su Mario Gila, ex difensore della Lazio approdato in estate al Milan.

“Mi piace quello che sta facendo il club. Fondamentalmente ci sono tutti i giocatori dell’anno scorso, con alcuni nuovi arrivi che saranno importanti per noi. Ramos, Gila e Diawara porteranno ancora più qualità e carattere alla squadra, aiutandoci a raggiungere i nostri obiettivi”. 

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