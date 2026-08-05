INTERVISTE
Modric esalta Gila: “Porta qualità e carattere”
Il campione croato Luka Modric ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del nuovo acquisto del Milan Mario Gila, arrivato in estate dalla Lazio per 30 milioni.
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Le parole al miele di Modric su Mario Gila, ex difensore della Lazio approdato in estate al Milan.
“Mi piace quello che sta facendo il club. Fondamentalmente ci sono tutti i giocatori dell’anno scorso, con alcuni nuovi arrivi che saranno importanti per noi. Ramos, Gila e Diawara porteranno ancora più qualità e carattere alla squadra, aiutandoci a raggiungere i nostri obiettivi”.
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