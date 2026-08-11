Coppa Italia, con che modulo la Lazio affronterà il Mantova?

Nella conferenza post Frosinone Lazio Gattuso aveva cercato di minimizzare la questione del modulo tattico, ma è apparso abbastanza evidente come il tecnico non si sia fossilizzato su un’unica soluzione in corso d’opera: ecco come i biancocelesti potrebbero affrontare la prima gara ufficiale contro il Mantova.

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Gattuso prepara la sfida contro il Mantova, con che modulo schiererà la sua Lazio?

Negli ultimi 10 minuti contro il Frosinone, mister Gattuso ha proposto la difesa a tre con Doekhi, Provstgaard e Romagnoli contemporaneamente in campo, spiegando che durante la stagione c’è la possibilità di vederla di nuovo. Ma la realtà è che nella maggior parte dei casi, almeno inizialmente, il dogma sarà la retroguardia schierata con due centrali e due terzini di spinta.

Durante il ritiro di Formello e nelle amichevoli estive, il tecnico calabrese ha provato soprattutto il 4-2-3-1 e il 4-3-3, quest’ultimo il modulo scelto contro i ciociari, con Rovella in cabina di regia e con Taylor e Dele-Bashiru ai suoi lati. Secondo il Corriere dello Sport nell’esordio stagionale contro il Mantova la Lazio manterrà il centrocampo a tre, chiedendo alla squadra di alzare il baricentro e di essere propositiva. In quest’ottica Doekhi e Provstgaard, apparsi ancora un po’ lenti e impacciati, dovranno prestare la massima attenzione.

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