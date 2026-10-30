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INTERVISTE

Dr. Monachino: “Rovella e Marusic stanno meglio, con Gudmundsson ancora un po’ di cautela”

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3 ore ago

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Monachino intervista Lazio infortunati 30 ottobre

Il dottor Pietro Monachino, ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali della Lazio, nella quale ha parlato degli infortunati in casa biancoceleste, facendo il punto della situazione: ecco le sue parole.

Leggi anche: Mattei: “La Lazio sta andando nettamente al di là delle più ottime previsioni”

Le parole del dr. Monachino nell’intervista sugli infortunati in casa Lazio

Monachino sugli infortunati

“Marusic Rovella e Gudmundsson? Direi che sta andando molto bene perché sono tutti e tre in campo. Oggi hanno fatto un lavoro differenziato, soprattutto Albert, visto che siamo un mese dal trauma, quindi abbiamo ancora un paio di settimane differenziato totale. Marusic e Rovella, invece, hanno fatto una grossa parte di lavoro col gruppo e poi una parte di differenziato nella fase finale, ma sono ormai totalmente in campo.

Monachino su Gudmundsson

Su Gudmundsson avremo ancora un po’ più di cautela perché i tempi lo richiedono: siamo adesso a un mese dal trauma, quindi credo che le prossime due settimane saranno quelle un po’ più  da monitorare. Siamo rientrati da Sassuolo con qualche acciacco, perché qualche botta c’è stata, però sono state riassorbite, quindi direi nel complesso tutto bene.

Monachino sulla cautela con i giocatori

Linea di cautela? Sì, c’è grande prudenza e anche nella gestione. Come abbiamo detto più volte, ci riuniamo tutte le mattine prima con il calciatore e poi con lo staff tecnico, quindi ogni scelta viene ponderata con molta attenzione. Stiamo avendo i risultati che volevamo”.

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