Tempo di lettura: < 1 minuto

KEITA MONACO LAZIO – Keita Balde Diao ha vestito la maglia della Lazio dal 2013 al 2019, collezionando con la prima squadra ben 137 presenze e 31 gol. L’attuale attaccante del Monaco ha parlato così della sua esperienza in biancoceleste, ai microfoni di Telefoot.

Le parole di Keita

“Ho degli obiettivi personali, voglio essere più forte rispetto agli anni passati alla Lazio. Lì ho fatto sette anni, prima in Primavera e poi sono passato in prima squadra. Ho avuto la possibilità di mostrare bene le mie qualità perché ho fatto parecchi anni. Ora al Monaco sono contento, mi sento bene, voglio dare il massimo in ogni partita”.

