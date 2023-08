Mondiale femminile, Spagna - Inghilterra 1-0: Roja campione

Tempo di lettura: < 1 minuto

MONDIALE FEMMINILE SPAGNA INGHILTERRA - La Spagna femminile è Campione del mondo! La Roja si aggiudica la rassegna iridata, battendo l'Inghilterra in finale per 1-0. A decidere il match è un gol nel primo tempo di Olga Carmona, attaccante del Real Madrid già decisiva in semifinale. La nazionale spagnola diventa la seconda squadra, dopo la Germania, a trionfare in una Coppa del Mondo sia con la selezione maschile, sia con quella femminile.