Mondiali 2022, colpo di stato in Guinea: Marocco bloccato in albergo

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

GUINEA MONDIALI MAROCCO – Il mondo del calcio rimane sotto shock davanti a certi avvenimenti. Nella giornata di domani è in programma la gara tra Guinea e Marocco valida per le qualificazioni ai mondiali del 2022. La partita è a forte rischio a causa del tentativo di un golpe militare.

Golpe in Guinea: rischia di saltare la gara

A Conakry un gruppo di guerriglieri ha preso d’assalto il palazzo presidenziale e la nazionale marocchina al momento è bloccata in hotel. Secondo le pagine dell’Equipe la delegazione marocchina si sta attivando per giocare regolarmente l’incontro e per garantire un ritorno sicuro in patria alla squadra.

LEGGI ANCHE —-> Tite non ci sta: “Nazionali europee privilegiate, hanno più tempo per prepararsi”.