Mondiali 2026: nessun guadagno per la Lazio dalla kermesse mondiale

I lunghi Mondiali 2026 sono ormai giunti alle battute finali: domenica 19 luglio andrà in scena la finalissima, tra Spagna e Argentina, a New York, e mentre cresce l’attesa per l’ultimo atto della competizione, si fanno bilanci anche sul fronte economico, per un’edizione ricca e che promette montepremi importanti per le federazioni che si piazzeranno nelle prime tre posizioni; ci sono però anche club che guadagneranno ben poco dalla rassegna, come per esempio la Lazio.

Leggi anche: “Mandas è pronto per riprendersi la Lazio“

Lazio: il bilancio economico dopo i Mondiali 2026 è piuttosto misero

Oltre al prestigio sportivo, se non proprio più di quello, il torneo intercontinentale rappresenta un’importante fonte di ricavi per i club che hanno messo a disposizione i propri calciatori. La FIFA riconosce alle società un contributo cospicuo, di almeno 5.000 dollari al giorno, per ogni giocatore convocato e impegnato con la propria Nazionale durante la Coppa del Mondo. Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, i club di Serie A incasseranno complessivamente circa 14 milioni di dollari grazie ai propri tesserati presenti al torneo.

In testa alla graduatoria abbiamo il Milan, per via dei suoi 10 giocatori convocati. I rossoneri dovrebbero incassare circa 2,3 milioni di dollari. Completano il podio Atalanta e Inter, prima di Juventus, Bologna, Roma e Napoli.

A onor del vero, sono solo tre le squadre a cui non verrà corrisposto alcun compenso, in quanto sprovviste di calciatori convocati alla rassegna: Lazio, Lecce e Monza.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP