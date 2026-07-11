Mondiali 2026: la spunta la Spagna, stanotte si chiudono i quarti

Siamo ormai alle ultime gare dei lunghi Mondiali 2026: nella partita di ieri, 10 luglio, le Furie Rosse spagnole hanno avuto la meglio, per 2 a 1 su un Belgio mai rassegnato, ma atterrato da infortuni (il portierone Courtois ha rimediato un in fortunio ed è uscito sull’1 a 1) e decisioni arbitrale dubbie, come il possibile fallo da rigore contro Rodri: la Spagna passa con un altro gol del subentrato Merino e troverà la francia in semifinale.

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Mondiali 2026: in Spagna Belgio la spuntano gli iberici

Dopo aver assistito ai trionfi di Francia e Spagna, oggi si chiudono i quarti. Il programma è davvero interessante.

Le partite di oggi

Alle 23 si parte con Inghilterra Norvegia, la sfida dei bomber che vedrà Kane contro Haaland.

Nella tarda notte italiana invece, alle ore 23, i campioni del mondo in carica dell’Argentina se la vedranno con la Svizzera e dovranno fare attenzioni. Nonostante il pronostico appaia chiaro sulla carta, i sudamericani hanno faticato sia con Capo Verde sia con l’Egitto.

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