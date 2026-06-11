Mondiale al via: il Messico apre la kermesse americana

Dopo tante chiacchiere, finalmente il gran giorno è arrivato: oggi 11 giugno prendono il via i Mondiali 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti; la partita di apertura vedrà El Tricolor sfidare il Sudafrica all’Azteca di Città del Messico. Per la prima volta, quest’anno avremo 48 squadre. Ciononostante, l’Italia è riuscita a restarne fuori, ma gli appassionati di calcio sanno quanta importanza abbia questo torneo, e lo vivranno ugualmente con passione e coinvolgimento.

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Mondiali 2026: la partita d’apertura è Messico Sudafrica

Il Messico, uno dei tre Paesi ospitanti l’edizione 2026 dei Mondiali aprirà stasera la rassegna con la sfida al Sudafrica. Il tricolore sogna di fare bella figura di fronte ai suoi tifosi e di calmare così le acque della forte contestazione che i senzatetto di Città del Messico stanno mettendo in piedi in centro città, per attaccare un governo che organizza tornei sportivi ma non riesce a dare una vita dignitosa ai suoi cittadinii.

Il pronostico di Messico Sudafrica

Il tasso tecnico e il fattore campo giocano inevitabilmente a favore del Messico, che è dato per favorito nella partita inaugurale dei Mondiali 2026. La sfida si terrà nell’importante Estadio Azteca, l’impianto che ospita le partite dell’Atlante e dell’America, due squadre locali, oltre che la maggior parte quelle casalinghe della Nazionale. Lo stadio ha una capienza di circa 84mila persone e sarà agghindato a festa per il kickoff dell’atteso Mondiale.

Come vedere la partita dall’Italia

Tutti i curiosi di assistere all’inizio del torneo dovranno seplicemente accendere il proprio televisore e trovare Rai Uno: il canale trasmetterà tutte le partite più importanti dei Mondiali, a partire da quella di questa sera, in programma per le ore 21, nel nostro Paese. La Rai sperva di mostrare gli azzurri ma, come sappiamo, non sarà possibile. Ciò non significa che non ci attenda un mese abbondante di grande calcio, dalla partita di questa sera alla gran finale del MetLife Stadium di New York, dove la Coppa Rimet sarà sollevata al cielo.

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