Mondiali 2026: si salva il Brasile. Stasera tocca a Germania e Olanda

Prosegue lo spettacolo dei Mondiali 2026 con il quarto giorno della rassegna iridata: ecco i risultati della notte e le partite in programma per domenica 14 giugno 2026. Parità assoluta nel girone B, dove Qatar e Svizzera (1-1) da una parte e Marocco e Brasile (1-1) si sono divise la posta in palio. Nel girone C la Scozia ha superato di misura Haiti (1-0) e l’Australia si è imposta sulla Turchia (2-0). Oggi in campo le squadre del gruppo E del gruppo F.

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Mondiali 2026, le partite di oggi, 14 giugno

Germania – Curacao, 14 giugno, ore 19:00

Germania e Curacao aprono il terzo giorno dei Mondiali 2026, con la sfida che andrà in scena al NRG Stadium di Houston, Texas. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 19:00, fuso orario italiano. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva dalla piattaforma streaming DAZN.

Olanda – Giappone, 14 giugno, ore 22:00

Piatto forte del programma odierno della rassegna iridata, Olanda e Giappone fanno il loro esordio nella Coppa del Mondo 2026 allo stadio AT&T Stadium di Arlington, Virginia. Il primo calcio al pallone sarà dato alle ore 22:00, fuso orario italiano. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Inoltre, la partita potrà essere vista, in chiaro, anche su Rai Uno, e in streaming su Rai Play.

Costa d’Avorio – Ecuador, 15 giugno, ore 01:00

La Costa d’Avorio torna al Mondiale dopo 12 anni e affronta l’Ecuador Lincoln Financial Field di Philadelphia, Pennsylvania, con calcio d’inizio fissato alle ore 01:00 (ora italiana). La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

Svezia – Tunisia, 15 giugno, ore 04:00

Chiude il programma delle partite che vanno in scena nella notte italiana fra domenica 14 e lunedì 15 giugno Svezia – Tunisia. Il match, che si disputerà all’Estadio BBVA di Monterrey, in Messico, con inizio fisato alle ore 04:00 (ora italiana), sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN, in streaming online.

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