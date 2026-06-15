Mondiali 2026: Germania e Svezia a valanga, Kamada salva il Giappone. Oggi tocca alla Spagna

Prosegue il programma dei Mondiali 2026: ecco i risultati delle partite del quinto giorno e le gare in programma per lunedì 15 giugno. Nel Gruppo E non c’è storia tra Germania e Curacao con i tedeschi che si impongono 7-1 Sempre nel Gruppo E la Costa d’Avorio batte di misura l’Ecuador, mentre la Tunisia nel Gruppo F viene travolta 5-1 dalla Svezia. Parità invece tra Olanda e Giappone col 2-2 finale firmato dall’ex Lazio Kamada nei minuti finali (Gruppo F).

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Mondiali 2026: le partite di oggi, 15 giugno

Spagna – Capo Verde, 15 giugno, ore 18:00

La gara tra Spagna e Capo Verde in programma questa sera alle ore 18.00 (orario italiano) presso l’Atlanta Stadium in Georgia, apre ufficialmente il Gruppo H. La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

Belgio – Egitto, 15 giugno, ore 21.00

La prima sfida del Gruppo G vedrà sfidarsi Belgio ed Egitto alle 21.00 (orario italiano) presso il Seattle Stadium, Washington. La partita sarà trasmessa sia su DAZN che su RAI 1.

Arabia Saudita – Uruguay, ore 00.00

A mezzanotte (orario italiano) presso il Miami Gardens (Florida) si affrontano Arabia Saudita ed Uruguay per il Gruppo H. La partita sarà trasmessa solo su DAZN.

Iran – Nuova Zelanda, ore 03.00

Alle 3 del mattino (orario italiano), per il Gruppo G si sfideranno l’Iran e la Nuova Zelanda nel Los Angeles Stadium (California). Anche questa gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

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