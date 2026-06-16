Mondiali 2026: pareggiano Spagna e Belgio, stasera la prima per Francia e Argentina

Prosegue la prima giornata dei Mondiali 2026: ecco i risultati delle partite del sesto giorno e le gare in programma per martedì 16 giugno. Un clamoroso pareggio a reti inviolate per la Spagna che non riesce a vincere con il Capo Verde. Pareggiano anche tutte le altre partite, con gli 1-1 fra Belgio ed Egitto e tra Arabia Saudita e Uruguay, finisce invece due pari, la sifda fra Iran e Nuova Zelanda.

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Mondiali 2026: le partite di oggi, 16 giugno

Francia – Senegal, 16 giugno, ore 21:00

La gara tra Francia e Senegal, andrà in scena questa sera ore 21:00 (orario italiano), al New York Stadium nel New Jersey. La partita sarà trasmessa sia su DAZN che su RAI 1.

Iraq – Norvegia, ore 00:00

La sfida fra Iraq e Norvegia, si giocherà alle 000:00 (orario italiano) al Boston Stadium di Foxborough. La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

Argentina – Algeria, ore 03:00

La gara fra Argentina e Algeria dove si affronteranno due ex laziali, Pektovic e Scaloni, andrà in scena al Kansas City Stadium di Kansas City alle 03:00 (orario italiano). La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

Austria e Giordania, ore 06:00

La partita fra Austria e Giordania si giocherà alle 06:00 (orario italiano) al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara. La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

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