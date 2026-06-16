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Mondiali 2026: pareggiano Spagna e Belgio, stasera la prima per Francia e Argentina
Prosegue la prima giornata dei Mondiali 2026: ecco i risultati delle partite del sesto giorno e le gare in programma per martedì 16 giugno. Un clamoroso pareggio a reti inviolate per la Spagna che non riesce a vincere con il Capo Verde. Pareggiano anche tutte le altre partite, con gli 1-1 fra Belgio ed Egitto e tra Arabia Saudita e Uruguay, finisce invece due pari, la sifda fra Iran e Nuova Zelanda.
Leggi anche: Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 16 giugno 2026
Mondiali 2026: le partite di oggi, 16 giugno
Francia – Senegal, 16 giugno, ore 21:00
La gara tra Francia e Senegal, andrà in scena questa sera ore 21:00 (orario italiano), al New York Stadium nel New Jersey. La partita sarà trasmessa sia su DAZN che su RAI 1.
Iraq – Norvegia, ore 00:00
La sfida fra Iraq e Norvegia, si giocherà alle 000:00 (orario italiano) al Boston Stadium di Foxborough. La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.
Argentina – Algeria, ore 03:00
La gara fra Argentina e Algeria dove si affronteranno due ex laziali, Pektovic e Scaloni, andrà in scena al Kansas City Stadium di Kansas City alle 03:00 (orario italiano). La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.
Austria e Giordania, ore 06:00
La partita fra Austria e Giordania si giocherà alle 06:00 (orario italiano) al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara. La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.
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