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Mondiali 2026: Messi e Haaland trascinano Argentina e Norvegia, oggi in campo CR7
Prosegue il programma della seconda giornata dei Mondiali 2026: l’Argentina supera l’Austria per 2-0 con doppietta di Messi, ok anche la Norvegia, 3-2 al Senegal con doppietta di Haaland, la Francia batte l’Iraq 3-0 e l’Algeria si impone per 1-2 contro la Giordania. Ecco di seguito le partite del 23 giugno.
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Mondiali 2026: le gare in programma per il 23 giugno
GRUPPO K: Portogallo-Uzbekistan (Houston Stadium) ore 19.00
GRUPPO L: Inghilterra-Ghana (Boston Stadium) ore 22.00
GRUPPO L: Panama-Croazia (Toronto Stadium) ore 01.00)
GRUPPO K: Colombia-Congo DR (Estadio Guadalajara) ore 04.00)
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