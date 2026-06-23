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Mondiali 2026: Messi e Haaland trascinano Argentina e Norvegia, oggi in campo CR7

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5 ore ago

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Lionel Messi ai Mondiali 2026 durante Argentina-Austria Lazionews.eu

Prosegue il programma della seconda giornata dei Mondiali 2026: l’Argentina supera l’Austria per 2-0 con doppietta di Messi, ok anche la Norvegia, 3-2 al Senegal con doppietta di Haaland, la Francia batte l’Iraq 3-0 e l’Algeria si impone per 1-2 contro la Giordania. Ecco di seguito le partite del 23 giugno.

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Mondiali 2026: le gare in programma per il 23 giugno

GRUPPO K: Portogallo-Uzbekistan (Houston Stadium) ore 19.00

GRUPPO L: Inghilterra-Ghana (Boston Stadium) ore 22.00

GRUPPO L: Panama-Croazia (Toronto Stadium) ore 01.00)

GRUPPO K: Colombia-Congo DR (Estadio Guadalajara) ore 04.00)

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