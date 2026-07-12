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Mondiali 2026: Inghilterra e Argentina avanti ma che fatica. Il quadro delle semifinali
Restano solo quatto squadre a contendersi la coppa del Mondiale 2026 quando siamo giunti ormai al 12 luglio, ancora dentro l’Argentina vincitrice dell’ultima edizione nel 2022 in Qatar che, ai tempi supplementari è riuscita ad avere la meglio per 3-1 sulla Svizzera, e l’Inghilterra che ha invece superato la Norvegia negli ultimissimi minuti dei tempi regolamentari per 2-1. Alle squadre verranno ora concessi due giorni di riposo prima di tornare in campo per le semifinali che si consumeranno tra martedì e mercoledì.
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Mondiali 2026: il programma delle semifinali
Francia-Spagna, martedì 14 luglio ore 21:00 all’AT&T Stadium.
Inghilterra-Argentina, mercoledì 15 luglio ore 21:00 al Mercedes-Benz Stadium.
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