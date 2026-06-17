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Mondiali 2026, le favorite non steccano. Oggi si chiude la prima giornata
Si conclude oggi la prima giornata dei Mondiali 2026: ecco i risultati delle partite del settimo giorno e le gare in programma per mercoledì 17 giugno. Pioggia di gol nelle partite che hanno visto Francia, Norvegia, Argentina e Austria vincitrici. Stasera sarà il turno delle squadre dei gruppi K e L, le ultime a scendere in campo.
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Mondiali 2026: le partite di oggi, 17 giugno
Portogallo – Repubblica Democratica del Congo, 17 giugno, ore 19:00
Il Portogallo di Cristiano Ronaldo fa il suo debutto alla Coppa del Mondo 2026 alle 19:00 di stasera contro la Repubblica Democratica del Congo, tornata a partecipare alla rassegna iridata 52 anni dopo l’ultima volta.
La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.
Inghilterra – Croazia, 17 giugno, ore 22:00
Occhi puntati sul campo dell’AT&T Stadium di Arlington, dove alle ore 22:00 (orario italiano) andrà in scena Inghilterra – Croazia. Gli inglesi puntano alla vittoria del trofeo, ma attenzione a Modric e compagni: nelle ultime due edizioni ha sempre raggiunto almeno le semifinali.
La partita sarà trasmessa in diretta e in co-esclusiva sulla piattaforma DAZN e in chiaro su Rai Uno. Inoltre, potrà essere seguita anche collegandosi al servizio Rai Play.
Ghana – Panama, 18 giugno, ore 01:00
Si ritorna al BMO Field di Toronto, Canada, per la sfida che inizierà alle 01:00 italiane fra Ghana e Panama. Divieto assoluto di sbagliare per entrambe le Nazionali in campo, considerato che condividono il girone con le favorite Inghilterra e Croazia.
La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.
Uzbekistan – Colombia, 18 giugno, ore 04:00
Chiude il programma della prima giornata della fase a gruppi dei Mondiali 2026 il match tra l’Uzbekistan e la Colombia. Si scende in campo alle ore 04:00 italiane, sul prato dell’Estadio Azteca di Città del Messico. Esordio assoluto in una Coppa del Mondo per la squadra allenata da Fabio Cannavaro; i Cafeteros, invece, cercano conferme internazionali dopo il secondo posto in Copa America.
La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.
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