Mondiali 2026, le favorite non steccano. Oggi si chiude la prima giornata

Si conclude oggi la prima giornata dei Mondiali 2026: ecco i risultati delle partite del settimo giorno e le gare in programma per mercoledì 17 giugno. Pioggia di gol nelle partite che hanno visto Francia, Norvegia, Argentina e Austria vincitrici. Stasera sarà il turno delle squadre dei gruppi K e L, le ultime a scendere in campo.

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Mondiali 2026: le partite di oggi, 17 giugno

Portogallo – Repubblica Democratica del Congo, 17 giugno, ore 19:00

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo fa il suo debutto alla Coppa del Mondo 2026 alle 19:00 di stasera contro la Repubblica Democratica del Congo, tornata a partecipare alla rassegna iridata 52 anni dopo l’ultima volta.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

Inghilterra – Croazia, 17 giugno, ore 22:00

Occhi puntati sul campo dell’AT&T Stadium di Arlington, dove alle ore 22:00 (orario italiano) andrà in scena Inghilterra – Croazia. Gli inglesi puntano alla vittoria del trofeo, ma attenzione a Modric e compagni: nelle ultime due edizioni ha sempre raggiunto almeno le semifinali.

La partita sarà trasmessa in diretta e in co-esclusiva sulla piattaforma DAZN e in chiaro su Rai Uno. Inoltre, potrà essere seguita anche collegandosi al servizio Rai Play.

Ghana – Panama, 18 giugno, ore 01:00

Si ritorna al BMO Field di Toronto, Canada, per la sfida che inizierà alle 01:00 italiane fra Ghana e Panama. Divieto assoluto di sbagliare per entrambe le Nazionali in campo, considerato che condividono il girone con le favorite Inghilterra e Croazia.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

Uzbekistan – Colombia, 18 giugno, ore 04:00

Chiude il programma della prima giornata della fase a gruppi dei Mondiali 2026 il match tra l’Uzbekistan e la Colombia. Si scende in campo alle ore 04:00 italiane, sul prato dell’Estadio Azteca di Città del Messico. Esordio assoluto in una Coppa del Mondo per la squadra allenata da Fabio Cannavaro; i Cafeteros, invece, cercano conferme internazionali dopo il secondo posto in Copa America.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

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