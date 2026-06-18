Mondiali 2026: Inghilterra e Colombia on fire. Al via la seconda giornata

Si apre oggi la seconda giornata dei Mondiali 2026: ecco i risultati delle partite dell’ottavo giorno e le gare in programma per giovedì 18 giugno. La prima giornata si è chiusa con partite spettacolari: poker dell’Inghilterra alla Croazia, deludente pari del Portogallo con il Congo e ko all’esordio per l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Stasera parte il secondo turno con match molto interessanti.

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Mondiali 2026: le partite di oggi, 18 giugno

GRUPPO A: Repubblica Ceca-Sudafrica, giovedì 18 giugno ore 18:00.

GRUPPO B: SVIZZERA-BOSNIA, giovedì 18 giugno ore 21:00.

GRUPPO B: CANADA-QATAR, venerdì 19 giugno ore 00:00 (data e orario italiano)

GRUPPO A: MESSICO-COREA DEL SUD, venerdì 19 giugno ore 03:00 (data e orario italiano)

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.

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