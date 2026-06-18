NOTIZIE
Mondiali 2026: Inghilterra e Colombia on fire. Al via la seconda giornata
Si apre oggi la seconda giornata dei Mondiali 2026: ecco i risultati delle partite dell’ottavo giorno e le gare in programma per giovedì 18 giugno. La prima giornata si è chiusa con partite spettacolari: poker dell’Inghilterra alla Croazia, deludente pari del Portogallo con il Congo e ko all’esordio per l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Stasera parte il secondo turno con match molto interessanti.
LEGGI ANCHE: Mondiali, raggiunto il record di Klose: Messi punta al primato in solitaria
Mondiali 2026: le partite di oggi, 18 giugno
GRUPPO A: Repubblica Ceca-Sudafrica, giovedì 18 giugno ore 18:00.
GRUPPO B: SVIZZERA-BOSNIA, giovedì 18 giugno ore 21:00.
GRUPPO B: CANADA-QATAR, venerdì 19 giugno ore 00:00 (data e orario italiano)
GRUPPO A: MESSICO-COREA DEL SUD, venerdì 19 giugno ore 03:00 (data e orario italiano)
Tutte le partite saranno trasmesse in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Romagnoli all’Al-Sadd: manca poco, ma balla ancora un milione
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Mandas – Bournemouth: scaduto il riscatto, il portiere torna a Formello
-
CALCIOMERCATO LAZIO7 ore ago
Si abbassa la clausola rescissoria di Arnau Martinez: la Lazio ci prova per 8 milioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO6 ore ago
Gila al Napoli? Per ora è tutto bloccato. Lotito non lo lascerà partire per meno di 30 milioni