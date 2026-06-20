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Mondiali 2026: Turchia ko, bene Brasile e Marocco. Oggi tocca a Olanda e Germania
Continuano le partite della 2a giornata dei Mondiali 2026, con il programma dei match di sabato 20 giugno 2026. Il Brasile ha travolto Haiti 3-0, mentre Scozia e Turchia sono cadute di misura 1-0 per mano rispettivamente di Marocco e Paraguay. In serata, prima alle 19:00 e poi alle 22:00, toccherà a Olanda-Svezia e Germania-Costa d’Avorio.
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Mondiali 2026: le partite in programma oggi, sabato 20 giugno 2026
- GRUPPO F: Olanda-Svezia, ore 19:00 (NRG Stadium, Houston)
- GRUPPO E: Germania-Costa d’Avorio, ore 22:00 (BMO Field, Toronto)
Le partite che hanno già giocato sabato 20 giugno 2026
- GRUPPO C: Scozia-Marocco 0-1, ore 00:00 (Gilette Stadium, Foxborough)
- GRUPPO C: Brasile-Haiti 3-0, ore 02:30 (Lincoln Financial Field, Philadelphia)
- GRUPPO D: Turchia-Paraguay 0-1, ore 05:00 (Levi’s Stadium, Santa Clara)
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