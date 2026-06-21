Mondiali 2026: Svezia a valanga e Germania ai sedicesimi, oggi in campo la Spagna

Prosegue il programma della seconda giornata dei Mondiali 2026 con le gare del 21 giugno: nella serata di ieri l’Olanda ha travolta la Svezia 5-1 mentre la Germania ha battuto 2-1 la Costa d’Avorio qualificandosi alla fase successiva. 0-0 tra Ecuador e Curaçao mentre il Giappone in questo momento sta battendo la Tunisia 0-4. Stasera Spagna-Arabia Saudita alle ore 18.00 e Belgio-Iran alle ore 21.00.

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Mondiali 2026: le gare in programma oggi, 21 giugno

GRUPPO H, Spagna-Arabia Saudita: ore 18.00

GRUPPO G, Belgio-Iran: ore 21.00

Le gare disputate sabato 20 giugno 2026

GRUPPO F, Olanda 5-1 Svezia

GRUPPO E, Germania 2-1 Costa d’Avorio

GRUPPO E, Ecuador 0-0 Curaçao

GRUPPO F, Tunisia 0-4 Giappone (in corso)

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