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Mondiali 2026: Svezia a valanga e Germania ai sedicesimi, oggi in campo la Spagna
Prosegue il programma della seconda giornata dei Mondiali 2026 con le gare del 21 giugno: nella serata di ieri l’Olanda ha travolta la Svezia 5-1 mentre la Germania ha battuto 2-1 la Costa d’Avorio qualificandosi alla fase successiva. 0-0 tra Ecuador e Curaçao mentre il Giappone in questo momento sta battendo la Tunisia 0-4. Stasera Spagna-Arabia Saudita alle ore 18.00 e Belgio-Iran alle ore 21.00.
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Mondiali 2026: le gare in programma oggi, 21 giugno
GRUPPO H, Spagna-Arabia Saudita: ore 18.00
GRUPPO G, Belgio-Iran: ore 21.00
Le gare disputate sabato 20 giugno 2026
GRUPPO F, Olanda 5-1 Svezia
GRUPPO E, Germania 2-1 Costa d’Avorio
GRUPPO E, Ecuador 0-0 Curaçao
GRUPPO F, Tunisia 0-4 Giappone (in corso)
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