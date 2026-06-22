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Mondiali 2026: poker della Spagna, l’Egitto vince in rimonta
La seconda giornata dei Mondiali 2026 ha in programma match sempre più avvincenti anche oggi, 22 giugno: l’Egitto ha vinto in rimonta sulla Nuova Zelanda per 3-1, pareggio per 2-2 fra Uruguay e Capoverde, il Belgio non va oltre lo 0-0 con l’Iran, mentre la Spagna seppellisce con un perentorio 4-0 l’Arabia Saudita.
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Mondiali 2026: le gare in programma oggi, 22 giugno
GRUPPO J Argentina-Austria ore 19:00 – Rai e Dazn
GRUPPO I Francia-Iraq ore 23.00 – Dazn
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