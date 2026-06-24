Mondiali 2026: Portogallo ok, frena l’Inghilterra. Colombia ai sedicesimi, oggi Bosnia e Canada

Terminate le partite della 2a giornata dei Mondiali 2026, con il programma dei match di mercoledì 24 giugno 2026. Il Portogallo ha travolto l’Uzbekistan con un netto 5-0 (doppietta di C. Ronaldo), mentre il Ghana ha fermato l’Inghilterra sullo 0-0. Nella notte, la Croazia ha battuto Panama 1-0 e la Colombia, sempre di misura 1-0, ha sconfitto il Congo qualificandosi così ai sedicesimi di finale. Aprono la 3a giornata dei gironi Bosnia-Erzegovina-Qatar e Svizzera-Canada alle 21:00.

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Mondiali 2026: le partite in programma oggi, mercoledì 24 giugno 2026

GRUPPO B: Bosnia-Erzegovina-Qatar, ore 21:00 (Lumen Field Seattle)

GRUPPO B: Svizzera-Canada, ore 21:00 (BC Place Vancouver)

Le partite che hanno già giocato martedì 23 e mercoledì 24 giugno 2026

GRUPPO K: Portogallo-Uzbekistan 5-0, ore 19:00 (NRG Stadium, Houston)

GRUPPO L: Inghilterra-Ghana 0-0, ore 22:00 (Gillette Stadium, Foxborough)

GRUPPO L: Panama-Croazia 0-1, ore 01:00 (BMO Field, Toronto)

GRUPPO K: Colombia-DR Congo 1-0, ore 04:00 (Estadio Akron, Zapopan)



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