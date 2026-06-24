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Mondiali 2026: Portogallo ok, frena l’Inghilterra. Colombia ai sedicesimi, oggi Bosnia e Canada

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59 minuti ago

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Mondiali 2026 partite programma 24 giugno 2026

Terminate le partite della 2a giornata dei Mondiali 2026, con il programma dei match di mercoledì 24 giugno 2026. Il Portogallo ha travolto l’Uzbekistan con un netto 5-0 (doppietta di C. Ronaldo), mentre il Ghana ha fermato l’Inghilterra sullo 0-0. Nella notte, la Croazia ha battuto Panama 1-0 e la Colombia, sempre di misura 1-0, ha sconfitto il Congo qualificandosi così ai sedicesimi di finale. Aprono la 3a giornata dei gironi Bosnia-Erzegovina-Qatar e Svizzera-Canada alle 21:00.

Leggi anche: Oddi: “Dalla Lazio scappano tutti. Gattuso? Dodicesimi può arrivare chiunque”

Mondiali 2026: le partite in programma oggi, mercoledì 24 giugno 2026

  • GRUPPO B: Bosnia-Erzegovina-Qatar, ore 21:00 (Lumen Field Seattle)
  • GRUPPO B: Svizzera-Canada, ore 21:00 (BC Place Vancouver)

Le partite che hanno già giocato martedì 23 e mercoledì 24 giugno 2026

  • GRUPPO K: Portogallo-Uzbekistan 5-0, ore 19:00 (NRG Stadium, Houston)
  • GRUPPO L: Inghilterra-Ghana 0-0, ore 22:00 (Gillette Stadium, Foxborough)
  • GRUPPO L: Panama-Croazia 0-1, ore 01:00 (BMO Field, Toronto)
  • GRUPPO K: Colombia-DR Congo 1-0, ore 04:00 (Estadio Akron, Zapopan)


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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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