Mondiali 2026: Show di Dembelè con la Francia, Spagna di corto muso

La fase a gironi dei Mondiali 2026 continua riservare partite dove brillano le stelle internazionali: vediamo insieme le gare in programma il 27 giugno 2026. La Francia ha regolato la Norvegia con un sonoro 5-1, sugli scudi Dembelè, autore di una tripletta. Baena regala alla Spagna il successo di misura sull’Uruguay. Nella notte pareggi fra Capoverde e Arabia Saudita e fra Egitto e Iran. Prova convincente del Belgio, che ne fa cinque alla Nuova Zelanda.

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Mondiali 2026: le partite in programma oggi, sabato 27 giugno 2026.

GRUPPO H: Capoverde-Arabia Saudita 0-0

GRUPPO H: Uruguay-Spagna 0-1

GRUPPO G: Egitto-Iran 1-1

GRUPPO G: Nuova Zelanda-Belgio 1-5

GRUPPO L: Panama-Inghilterra ore 23:00

GRUPPO L: Croazia-Ghana ore 23:00

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