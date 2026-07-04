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Mondiali 2026: ok Egitto, Argentina e Colombia. Oggi i primi ottavi di finale

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2 ore ago

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Mondiale 2026 partite programma 4 luglio

Archiviati i sedicesimi di finale del Mondiale 2026, nella giornata di oggi, sabato 4 luglio, partiranno gli ottavi. Egitto, Argentina e Colombia sono le ultime qualificate in ordine di tempo agli ottavi, avendo battuto rispettivamente Australia, Capo Verde e Ghana. Le prime due sfide, tirate e combattute, sono finite ai calci di rigore e ai tempi supplementari. Oggi toccherà a Canada-Marocco, in programma alle 19:00, e a Paraguay-Francia, in programma alle 23:00.

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Mondiali 2026: il programma dei primi ottavi di finale

  • Canada-Marocco, ore 19:00 all’NRG Stadium di Houston
  • Paraguay-Francia, ore 23:00 al Lincoln Financial Field di Philadelphia.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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