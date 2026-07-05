Mondiali 2026: Francia di misura, oggi altri due big match

Penultimo appuntamento con gli ottavi di finale del Mondiale 2026, alle 22:00 italiane, di oggi domenica 5 luglio, il Brasile affronterà la sorpresa Norvegia mentre nella notte, alle 2:00, sarà il turno dell’Inghilterra che si misurerà con il Messico. Nelle scorse ore, invece, il Marocco ha spazzato via il Canada con un netto 0-3 mentre la Francia si è dovuta accontentare di una vittoria di misura: 1-0 su calcio di rigore, firmato Mbappé, e Paraguay eliminato.

LEGGI ANCHE: Sergi Dominguez, Boban fa il prezzo e spara alto: chiesti 15 milioni di euro

Mondiali 2026, le partite di oggi domenica 5 luglio.

Brasile-Norvegia, ore 22:00 al MetLife Stadium di New York.

Messico-Inghilterra, ore 2:00 allo Stadio Azteca di Città del Messico.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP