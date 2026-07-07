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Mondiali 2026: Ronaldo fuori agli ottavi, eliminati gli Stati Uniti
Ultima giornata per quanto riguarda gli ottavi di finale del Mondiale 2026: alle 18 l’Argentina di Messi affronterà l’Egitto mentre alle 22 l’ultimo match della giornata con Svizzera e Colombia. Vincono invece l’Inghilterra contro il Messico, e la Spagna contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Questa notte eliminata anche l’ultima squadra ospitante: Stati Uniti Belgio 1-4.
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Mondiali 2026, le partite di oggi martedì 7 luglio.
Argentina-Egitto, ore 18:00 all’Atlanta Stadium
Svizzera-Colombia, ore 22:00 al BC Place di Vancouver
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