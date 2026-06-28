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Mondiali 2026: Inghilterra e Croazia avanzato ai sedicesimi, vince Messi, delude il Portogallo
Prosegue lo spettacolo dei Mondiali 2026: nella serata di ieri per le gare della terza giornata, l’Inghilterra ha battuto Panama per 0-2 mentre la Croazia si è imposta per 2-1 sul Ghana. Delude il Portogallo che non va oltre lo 0-0 con la Colombia mentre il Congo DR stende l’Uzbekistan 3-1. Nella notte l’Argentina di Messi ha piegato 1-3 la Giordania e infine pari a suon di gol tra Algeria ed Austria, con la gara che si conclude 3-3. Vediamo di seguito il programma odierno.
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Mondiali 2026: il programma del 28 giugno
Sedicesimi di finale
Sudafrica – Canada, ore 21.00 (Los Angeles Stadium)
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