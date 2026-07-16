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Mondiali 2026: i risultati delle semifinali, Spagna Argentina la sfida finale

Published

49 minuti ago

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Mondiali 2026 programma finali

Si sono concluse entrambe le semifinali dei Mondiali 2026 con la vittoria della Spagna contro la Francia e quella dell’Argentina in rimonta contro l’Inghilterra, ecco il programma delle due finali: quella del terzo e quarto posto e la sfida finale di domenica 20 luglio.

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Mondiali 2026: il programma delle finali

Francia – Inghilterra, sabato 18 luglio: ore 23:00 (Finale per il terzo e quarto posto, Miami)

Spagna – Argentina, domenica 19 luglio 2026: ore 21:00 (New York)

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