NOTIZIE
Mondiali 2026: l’Argentina rimonta l’Egitto e vola ai quarti, Svizzera ok ai rigori
Prosegue il programma degli ottavi di finale dei Mondiali 2026: nella serata di ieri l’Argentina riesce a ribaltare la gara contro l’Egitto da 0-2 a 3-2 qualificandosi così ai quarti mentre la Svizzera non va oltre lo 0-0 con la Colombia riuscendo a spuntarla solo ai calci di rigore. Nessuna gara in programma oggi, la prossima sarà Francia-Marocco nella giornata di domani.
Leggi Anche: Gila al Milan: ecco quanto guadagnano Lazio e Real Madrid
Mondiali 2026: il programma dei quarti di finale
Giovedì 9 luglio: Francia-Marocco (ore 22.00)
Venerdì 10 luglio: Spagna-Belgio (ore 21.00)
Sabato 11 luglio: Norvegia-Inghilterra (ore 23.00)
Sabato 11 luglio: Argentina-Svizzera (ore 03.00)
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO17 ore ago
Gila saluta la Lazio, è fatta con il Milan: i dettagli del trasferimento
-
CALCIOMERCATO LAZIO19 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Romagnoli all’Al-Sadd, tutto fatto: a breve l’ufficialità
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Provedel all’Inter è cosa fatta: l’estremo difensore sosterrà le visite mediche