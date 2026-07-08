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Mondiali 2026: l’Argentina rimonta l’Egitto e vola ai quarti, Svizzera ok ai rigori

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3 ore ago

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Prosegue il programma degli ottavi di finale dei Mondiali 2026: nella serata di ieri l’Argentina riesce a ribaltare la gara contro l’Egitto da 0-2 a 3-2 qualificandosi così ai quarti mentre la Svizzera non va oltre lo 0-0 con la Colombia riuscendo a spuntarla solo ai calci di rigore. Nessuna gara in programma oggi, la prossima sarà Francia-Marocco nella giornata di domani.

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Mondiali 2026: il programma dei quarti di finale

Giovedì 9 luglio: Francia-Marocco (ore 22.00)

Venerdì 10 luglio: Spagna-Belgio (ore 21.00)

Sabato 11 luglio: Norvegia-Inghilterra (ore 23.00)

Sabato 11 luglio: Argentina-Svizzera (ore 03.00)

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