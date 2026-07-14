Mondiali 2026: questa sera Spagna e Francia in campo per la prima semifinale

Ha inizio l’ultimo atto dei Mondiali 2026; questa sera Spagna e Francia si sfideranno nella prima delle due semifinali mentre domani sera sarà la volta di Inghilterra e Argentina, ecco il programma completo.

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Mondiali 2026: il programma delle semifinali

Spagna – Francia, martedì 14 luglio: ore 21.00 (Dallas Stadium)

Inghilterra – Argentina, mercoledì 15 luglio: ore 21.00 (Atlanta Stadium)

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