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Mondiali 2026, sedicesimi al via: oggi il Brasile e l’Olanda

Published

2 ore ago

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Carlo Ancelotti

Non si fermano i Mondiali 2026 che, anzi, entrano nel vivo della fase a eliminazione diretta: nella prima partita dei sedicesimi di finale, il Canada passa sul Sudafrica e stasera ci attendono altre entusiasmanti partite a eliminazione diretta

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Sono iniziati i sedicesimi di finale ai Mondiali 2026

I risultati dei sedicesimi di finale

Il Canada, una delle tre nazioni ospitanti, ha dovuto attendere il secondo minuto di recupero dopo il novantesimo per imporsi sul Sudafrica per 1 a 0, grazie al gran gol del centrocampista Eustaquio.

Le partite in programma per la giornata di oggi, 29 giugno

C’è grande attesa per Brasile Giappone, probabilmente la più interessante tra le sfide di questi sedicesimi, che mette di fronte la tecnica e la tradizione del Brasile con l’agilità e la rapidità dei Samurai. La sfida si giocherà alle 19 a Houston e sarà arbitrata dal nostro Mariani.

Alle 22.30 a Boston, invece, la Germania se la vedrà con il Paraguay per proseguire il suo cammino. La sfida vede gli europei come chiari favoriti.

Alle 3 di notte italiane, nella città messicana di Monterrey, l’Olanda sfiderà il forte Marocco, la migliore tra le nazionali africane, per tenere vivo il sogno Mondiale in una gara che si preannuncia equilibrata e difficile.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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