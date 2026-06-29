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Mondiali 2026, sedicesimi al via: oggi il Brasile e l’Olanda
Non si fermano i Mondiali 2026 che, anzi, entrano nel vivo della fase a eliminazione diretta: nella prima partita dei sedicesimi di finale, il Canada passa sul Sudafrica e stasera ci attendono altre entusiasmanti partite a eliminazione diretta
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Sono iniziati i sedicesimi di finale ai Mondiali 2026
I risultati dei sedicesimi di finale
Il Canada, una delle tre nazioni ospitanti, ha dovuto attendere il secondo minuto di recupero dopo il novantesimo per imporsi sul Sudafrica per 1 a 0, grazie al gran gol del centrocampista Eustaquio.
Le partite in programma per la giornata di oggi, 29 giugno
C’è grande attesa per Brasile Giappone, probabilmente la più interessante tra le sfide di questi sedicesimi, che mette di fronte la tecnica e la tradizione del Brasile con l’agilità e la rapidità dei Samurai. La sfida si giocherà alle 19 a Houston e sarà arbitrata dal nostro Mariani.
Alle 22.30 a Boston, invece, la Germania se la vedrà con il Paraguay per proseguire il suo cammino. La sfida vede gli europei come chiari favoriti.
Alle 3 di notte italiane, nella città messicana di Monterrey, l’Olanda sfiderà il forte Marocco, la migliore tra le nazionali africane, per tenere vivo il sogno Mondiale in una gara che si preannuncia equilibrata e difficile.
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