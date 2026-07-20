Mondiali 2026, la Spagna è campione del mondo! Decisivo Ferran Torres ai supplementari

La Spagna batte l’Argentina nella finale dei Mondiali 2026 e si laurea campione del mondo. Le furie rosse sono riuscite a sbloccare la sfida solo nel secondo tempo supplementare grazie ad una rete di Ferran Torres (106′).

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La Spagna vince il suo secondo mondiale della storia

Dopo il titolo vinto nell’ormai lontano 2010, la Spagna trova il secondo successo in un mondiale, anche in questo caso con un gol ai supplementari, come fu per Iniesta contro l’Olanda in Sudafrica. La Spagna si è rivelata la nazionale più forte del torneo anche in virtù di un solo gol subito in tutto il torneo e della trentottesima gara consecutiva senza subire ko (battuto il record precedentemente detenuto dall’Italia). Non pervenuta invece l’Argentina che nell’arco dei 120 minuti è stata capace di non tirare mai in porta e di fare un paio di tentativi velleitari solo a gol subito.

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