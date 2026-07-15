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Mondiale 2026: lezione di calcio alla Francia, Spagna in finale

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4 ore ago

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mondiali 2026 spagna finale

La Spagna si guadagna la finale del Mondiale 2026 superando la Francia in semifinale grazie alle reti di Oyarzabal su rigore e di Pedro Porro. Stasera la super sfida Argentina-Inghilterra.

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La Spagna vola in finale del Mondiale 2026 superando la Francia 2-0, stasera l’altra semifinale fra Inghilterra e Argentina.

Inghilterra – Argentina, mercoledì 15 luglio: ore 21.00 (Atlanta Stadium)

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