Mondiali: Messico ok, Canada a valanga. Oggi 2ᵃ chance per Ancelotti e Montella

Prosegue la seconda giornata della fase a gruppi dei Mondiali 2026, con le partite in programma nella notte fra venerdì 19 e sabato 20 giugno. Ieri sono andate in scena gli impegni dei gruppi A e B: in serata si è registrato un pareggio con poche emozioni tra Cechia e Sudafrica (1-1) e la netta vittoria della Svizzera sulla Bosnia (4-1). Nella notte il Messico si è imposto sulla Corea del Sud (1-0) e il Canada ha spazzato via il Qatar (6-0)

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Mondiali 2026, le partite di oggi, venerdì 19 giugno

Stati Uniti – Australia, 19 giugno, ore 21:00

Alle ore 21:00 al Lumen Field di Seattle gli Stati Uniti affrontano l’Australia, in palio la vetta del girone D.

La partita sarà trasmessa in diretta e in co-esclusiva da DAZN, in streaming, e da Rai Uno, in chiaro. Inoltre, il match potrà essere seguito live anche attraverso la piattaforma Rai Play.

Scozia – Marocco, 20 giugno, ore 20:00

Dopo la risicata vittoria contro Haiti, sconfitta per 1-0, la Scozia torna in campo per affrontare il Marocco, uscita con 1 punto dalla probante sfida contro il Brasile.

Il match, con fischio d’inizio alle ore 00:00 (orario italiano), potrà essere seguito in diretta dal Gillette Stadium di Foxborough esclusivamente tramite la piattaforma di streaming DAZN.

Brasile – Haiti, 20 giugno, ore 02:30

Seconda chance per Carlo Ancelotti, dopo il deludente avvio contro il Marocco. Il Brasile alle ore 02:30 troverà di fronte un avversario più semplice, ma da non sottovalutare: Haiti. L’obiettivo è uscire dal Lincoln Financial Field di Philadelphia con i tre punti.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma di streaming DAZN.

Turchia – Paraguay, 20 giugno, ore 05:00

Chiude il programma della notte la partita tra Turchia e Paraguay, le due sconfitte del girone D. Montella spera di raddrizzare la sua squadra e conquistare un successo che manca da più di vent’anni nella partita del Levi’s Stadium di Santa Clara, con fischio d’inizio fissato alle ore 05:00 italiane.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma di streaming DAZN.

Redazione Lazionews.eu

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