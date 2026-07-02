Mondiali 2026: Inghilterra e Belgio, che fatica! Oggi il turno di Spagna e Portogallo

Proseguono i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026: di seguito le partite in programma oggi, nella notte fra giovedì 2 e mercoledì 3 luglio. Poche sorprese nella giornata di ieri: l’Inghilterra ha superato il Congo in rimonta, il Belgio ha vinto contro il Senegal per il rotto della cuffia, gli Stati Uniti hanno liquidato agilmente la Bosnia.

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Mondiali, le partite in programma oggi, giovedì 2 luglio

Spagna – Austria, 2 luglio, ore 21:00

Apre la serata, alle ore 21:00, la partita fra Spagna e Austria. I freschi campioni d’Europa hanno conquistato la vetta del proprio girone grazie a due vittorie e al pareggio all’esordio contro Capo Verde. Gli austriaci, invece, hanno conquistato il secondo posto all’ultima giornata, dopo il discusso pareggio per 3-3 contro l’Algeria.

La sfida del SoFi Stadium di Inglewood, California, potrà essere seguita in diretta e in chiaro su Rai Uno, e in streaming sulle piattaforme DAZN e Rai Play.

Portogallo – Croazia, 3 luglio, ore 01:00

Alle ore 01:00 si incontreranno due ex palloni d’oro nella sfida che metterà di fronte Portogallo e Croazia, Cristiano Ronaldo e Luka Modric. I portoghesi, dati come possibili vincitori finali, hanno faticato nella fase a gironi, vincendo solo una partita, ma chiudendo comunque come secondi. Anche la Croazia non ha brillato, ma ha comunque conquistato due successi che le hanno garantito il secondo posto.

Il match del BMO Field di Toronto sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma di streaming DAZN.

Svizzera – Algeria, 3 luglio, ore 05:00

Alle prime luci del mattino andrà in scena la partita fra Svizzera e Algeria. Allo stadio BC Place di Vancouver i padroni di casa, primi del gruppo B, proveranno a passare il turno a eliminazione diretta contro i nordafricani, arrivati terzi nel gruppo J.

La partita, con calcio d’inizio fissato alle ore 05:00, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma di streaming DAZN.

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