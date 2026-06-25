Mondiali, oggi i verdetti dei gironi D, E, F

Prosegue l’ultima giornata della fase a gruppi dei Mondiali 2026 e cominciano a delinearsi le classifiche dei primi gironi: ecco le partite in programma per la serata di oggi, giovedì 25 giugno e i risultati delle partite della notte.

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Mondiali, le partite in programma oggi, giovedì 25 giugno

I risultati delle partite della notte: girone A

Importante vittoria del Messico, che batte 3-0 la Cechia e conclude il girone primo a punteggio pieno, con zero reti incassate. Sudafrica centra la prima vittoria contro la Corea del Sud. La classifica finale vede il Messico primo, seguito con 4 punti da Sudafrica. Terza la Corea del Sud, con 3 punti, ultima la Cechia, con un punto.

I risultati delle partite della notte: girone B

Nel gruppo B vincono Svizzera, che supera per 2-1 Canada, e Bosnia, che si impone per 3-1 sul Qatar. La classifica finale vede gli elvetici in vetta al girone, seguiti a ruota dai canadesi, bosniaci terzi con quattro punti, qatarioti con un punto.

I risultati delle partite della notte: girone C

Vincono Brasile e Marocco, rispettivamente 3-0 contro Scozia e 4-2 contro Haiti, e si condividono la vetta del girone, detenuta dai Verdeoro per la differenza reti. La Scozia detiene il gradino più basso del podio, con tre punti. Chiude Haiti, a secco.

Curacao – Costa d’Avorio, 25 giugno, ore 22:00

Curacao va alla ricerca della sua prima storica vittoria nella partita del Lincoln Financial Field di Philadelphia delle ore 22:00 contro la Costa d’Avorio, in lotta per il passaggio del turno.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming DAZN.

Ecuador – Germania, 25 giugno, ore 22:00

L’Ecuador ha l’ultima occasione per staccare il pass per i sedicesimi, la Germania per chiudere il percorso prima a punteggio pieno, nella sfida del Meadowlands Stadium di East Rutherford, con calcio d’inizio fidato alle ore 22:00-

La partita potrà essere seguita in diretta e in co-esclusiva su DAZN, in streaming, e su Rai Uno, in chiaro. Inoltre, sarà visibile anche sulla piattaforma di streaming Rai Play.

Giappone – Svezia, 26 giugno, ore 01:00

Uno scontro diretto da dentro o fuori mette di fronte Giappone e Svezia, separate da un solo punto nella classifica del gruppo F, nella partita dell’AT&T Stadium di Arlington delle ore 01:00.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming DAZN.

Tunisia – Olanda, 26 giugno, ore 01:00

Ultima contro prima, nel match dell’Arrowhead Stadium di Kansas City che oppone Tunisia a Olanda, con calcio d’inizio fissato all’01:00 di notte.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming DAZN.

Paraguay – Australia, 26 giugno, ore 04:00

Paraguay e Australia si giocano il secondo posto e il passaggio del turno sul campo del Levi’s Stadium di Santa Clara.

La partita, con fischio d’inizio fissato alle 04:00, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming DAZN.

Turchia – USA, 26 giugno, ore 04:00

Gli USA cercano di chiudere a punteggio pieno il percorso nel Mondiale casalingo, nella sfida delle 04:00 contro la Turchia già eliminata.

La partita, che si disputerà al SoFi Stadium di Inglewood, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming DAZN.

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