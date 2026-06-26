Mondiali 2026: inciampa la Germania già qualificata

L’edizione dei Mondiali 2026 continua a spron battuto: vediamo i risultati della serata/notte del 25 giugno e che partite ci attendono oggi.

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Le partite e i risultati dell’ultima giornata dei Mondiali 2026

I risultati delle partite della notte: girone D

Gli Stati Uniti, già qualificati, perdono contro la Turchia di Montella per 3 a 2 e danno modo alla squadra dell’Aeroplanino di guadagnare 3 punti prima di rientrare a casa dopo l’eliminazione. Il pareggio senza reti, e con una buona dose di noia, tra Australia e Paraguay, piazza i Socceroos al secondo posto nel girone e lascia i sudamericani a sperare di potersi qualificare tra le migliori terze. Le due squadre sono a pari punti ma l’Australia è avvantaggiata per lo scontro diretto.

I risultati delle partite della notte: girone E

L’Ecuador sconfigge la Germania per 2 a 1 ma non intacca il primo posto tedesco nel girone. La Costa d’Avorio passa facile su Curaçao e si posiziona seconda nel girone. L’Ecuador, a 4 punti, è terza e spera di posizionarsi come una delle migliori squadre in quella posizione.

I risultati delle partite della notte: girone F

Il 3 a 1 dell’Olanda sulla Tunisia vale il primato Oranje nel girone F, dove pareggiano Giappone e Svezia. I Samurai, a 5 punti, si posizionano secondi mentre gli scandinavi, a 4, sono terzi.

Norvegia Francia, 26 giugno ore 21

La partita di cartello di questa sera è naturalmente quella tra i due bomber, Haaland e Mbappé. Le loro nazionali si giocano il primato nel girone I.

La partita potrà essere seguita in diretta e in co-esclusiva su DAZN, in streaming, e su Rai Uno, in chiaro. Inoltre, sarà visibile anche sulla piattaforma di streaming Rai Play.

Senegal Iraq, 26 giugno ore 21

In contemporanea al big match si affronteranno anche Senegal e Iraq. Ambedue le squadre hanno 0 punti e questa partita sarà poco più di un’amichevole.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming DAZN.

Capo Verde Arabia Saudita, 27 giugno ore 01

Capo Verde insegue una qualificazione che avrebbe del clamoroso. Gli isolani possono battere un’Arabia Saudita non di alto livello e portarsi a 5 punti, alle spalle della Spagna che deve evitare passi falsi.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming DAZN.

Uruguay Spagna, 27 giugno ore 01

La Spagna, a 4 punti, deve ancora legittimare il suo primo posto. Tenterà di farlo di fronte a un Uruguay orgoglioso, ma di livello inferiore alla Roja.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming DAZN.

Nuova Zelanda Belgio, 27 giugno ore 04

La mattina si apre con il Belgio, una delle deluse del torneo, inseguire la qualificazione. Per ottenerla, servirà una vittoria senza se e senza ma.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming DAZN.

Egitto Iran, 27 giugno ore 04

In contemporanea all’impegno della nazionale di Rudi Garcia, l’Egitto cercherà di aggiudicarsi il girone G, che già guida con 4 punti. L’Iran, dal canto suo, che insegue a 2 punti, pari con il Belgio, cercherà di fare lo sgambetto a Momo Salah e i suoi per portarsi a 5 e qualificarsi.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma di streaming DAZN.

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