Mondiali, notte di sorprese: Germania e Olanda fuori

Proseguono i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026: ecco le partite in programma oggi, nella notte fra martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio. Ieri, grande spettacolo in campo e due eliminazioni eccellenti: il Brasile ha sconfitto il Giappone in rimonta, trovando la rete del vantaggio in pieno recupero; la Germania e l’Olanda salutano anticipatamente la rassegna iridata, sconfitte ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco.

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Mondiali, le partite in programma oggi, martedì 30 giugno

Costa d’Avorio – Norvegia, 30 giugno, ore 19:00

Si parte con Costa d’Avorio – Norvegia, partita delle 19:00 che si disputerà all’AT&T Stadium di Arlington. La Nazionale africana vuole fare la storia, raggiungendo per la prima volta gli ottavi di finale. Haaland e compagni, invece, sono chiamati a riprendersi dopo la sonora sconfitta arrivata contro la Francia.

La partita sarà trasmessa in diretta e esclusiva dalla piattaforma streaming DAZN.

Francia – Svezia, 30 giugno, ore 23:00

I grandi favoriti per la vittoria finale del torneo sfidano la Svezia, classificatasi terza nel gruppo F, nella sfida del MetLife Stadium di New York. La Francia non può abbassare la soglia d’attenzione contro la squadra allenata da Graham Potter, dato che ha già dimostrato di essere in grado di colpire le grandi.

La partita, con fischio d’inizio fissato alle ore 23:00, potrà essere seguita in diretta e in co-esclusiva attraverso la piattaforma di streaming DAZN e in chiaro su Rai Uno. Inoltre, sarà trasmessa anche su Rai Play.

Messico – Ecuador, 1 luglio, ore 03:00

I padroni di casa del Messico potranno contare sulla spinta dello Stadio Azteca di Città del Messico nel sedicesimo di finale contro l’Ecuador. I sudamericani arrivano con l’entusiasmo dato dalla vittoria contro la Germania che è valsa il passaggio del turno; proveranno a interrompere anche la striscia positiva della Tri, che non ha ancora subito una rete in questo Mondiale.

La partita, con calcio d’inizio fissato a notte fonda, alle 03:00, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma di streaming DAZN.

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