Montemurro: “Io credo che Lotito stia sondando un’eventuale vendita della società”

Durante un’intervista nella trasmissione Sportitalia Mercato il presidente della Confederazione Calcistica Italiana, Andrea Montemurro ha parlato dell’attuale situazione della Lazio e di Lotito. Ecco riportate le sue parole:

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L’intervista di Montemurro sulla Lazio

“La Lazio non andando avanti in Coppa Italia perde anche economie importanti, quindi si ferma così. Sicuramente la panchina data in mano a Gennaro Gattuso è messa molto in discussione in questo momento”

Montemurro su Lotito

“Io credo che Lotito in questo momento stia sondando un’eventuale vendita della società entro l’anno quando passerà definitivamente al Comune la possibilità di realizzare lo stadio. A quel punto, sicuramente, le azioni della Lazio saliranno a dismisura, poiché avrà l’approvazione del Comune e potrà vendere la Lazio e dedicarsi alla Reggina che è il suo nuovo amore. La situazione qui a Roma in casa Lazio non è in questo momento ricucibile tra Lotito e i tifosi e lui è una persona troppo intelligente e questo lo sa bene. Anche dal punto di vista del mercato è arrivato praticamente nulla al di là di Frattesi, anche qualche cessione e quindi devo dire che oramai l’Era Lotito stia arrivando al termine almeno per quello che riguarda la maglia biancoceleste”.

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