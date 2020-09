Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MONTERREY RODRIGUEZ – Carlos ‘Charly’ Rodriguez, il centrocampista del Monterrey, continua ad essere accostato alla Lazio. Sul futuro del giocatore ha detto la sua anche Antonio Mohamed, l’allenatore della squadra messicana, in conferenza stampa.

Le parole di Mohamed

“Non ho parlato con lui perché mi hanno detto che non c’è nulla, preferisco lasciarlo tranquillo, che si concentri solamente sul calcio. Certo è che se andasse via un giocatore del genere, la squadra si indebolirebbe. Tuttavia, ci sono possibilità che non si possono lasciar sfuggire, e se è una di queste, giocare in un grande club d’Europa, che sia la benvenuta. Se non accadrà, allora rimarrà qui, dando il meglio per il Monterrey“.

