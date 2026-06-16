Montervino: “Gila è fortissimo, al Napoli sarebbe titolare”

In un’intervista in collegamento con TMW Radio, l’ex calciatore di Napoli e Salernitana Francesco Montervino ha elogiato Mario Gila, trattato proprio dagli Azzurri. Secondo lui, lo spagnolo sarebbe estremamente funzionale al futuro scacchiere tattico di Allegri.

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Le parole di Montervino nell’intervista su Gila al Napoli

“Gila è fortissimo. In più permette di giocare più alto perché sa coprire la profondità con la sua corsa. Se dovesse arrivare farebbe il titolare, considerando anche che Buongiorno quest’anno ha saltato tante partite. Buongiorno in una difesa a quattro è il centrale mancino più forte che c’è in Italia per me, ma deve star bene fisicamente”.

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