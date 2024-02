Montervino: "La Lazio la più lontana nella corsa Champions"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MONTERVINO LAZIO CHAMPIONS- La corsa per la prossima Champions League entra nel vivo e coinvolge molte squadre. L'ex giocatore Montervino ha detto la sua ai microfoni di TvPlay.

Le parole di Montervino

“Il Napoli è la delusione fino a questo momento, lo dico purtroppo con malinconia ovviamente, visto i trascorsi e la mia fede. Stiamo soffrendo quest’anno anche se abbiamo vissuto una stagione l’anno scorso straordinaria. Abbastanza bene la Fiorentina, per me la Roma può dire la sua per la lotta Champions fino alla fine, un po’ meno la Lazio”.