INTERVISTE
Montesano: “Questa gestione è diventata un’indigestione”
Enrico Montesano non ha partecipato alla manifestazione dei tifosi laziali del 2 giugno, ma ha mandato un videomessaggio: nel suo intervento ha contestato la gestione della società.
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L’intervento di Montesano mette l’accento sulla gestione della società
“Oltre il risultato ottenuto, oltre la gestione c’è ora un’indigestione. Non la digeriamo più, ci rimane sullo stomaco. Faccio i complimenti ai cugini tifosi della Reggina, mo vie’ er bello…”
“Facile essere della Lazio quando le cose vanno bene, mo bisogna essere della Lazio, avete fatto bene a riunirvi tutti questa sera, col cuore sto con voi”.
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