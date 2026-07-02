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INTERVISTE

Montesano: “Questa gestione è diventata un’indigestione”

Published

1 ora ago

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Tifosi della Lazio

Enrico Montesano non ha partecipato alla manifestazione dei tifosi laziali del 2 giugno, ma ha mandato un videomessaggio: nel suo intervento ha contestato la gestione della società.

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L’intervento di Montesano mette l’accento sulla gestione della società

“Oltre il risultato ottenuto, oltre la gestione c’è ora un’indigestione. Non la digeriamo più, ci rimane sullo stomaco. Faccio i complimenti ai cugini tifosi della Reggina, mo vie’ er bello…”

“Facile essere della Lazio quando le cose vanno bene, mo bisogna essere della Lazio, avete fatto bene a riunirvi tutti questa sera, col cuore sto con voi”. 

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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