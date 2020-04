Tempo di lettura: < 1 minuto

MORABITO LAZIO – Tante voci di mercato si rincorrono ora che il campionato è fermo a causa del Coronavirus. Ai microfoni di Radio Sportiva il noto agente Vincenzo Morabito è intervenuto per fare chiarezza su alcune situazioni in orbita Lazio. Ecco le sue parole.

I big della Lazio

“Milinkovic se non ci fosse stato il Coronavirus sarebbe già partito e venduto. Sicuramente era sul mercato, adesso sarà più difficile per tutti vendere o acquistare giocatori. Ci saranno soprattutto scambi e i top non si muoveranno. Luis Alberto sta trattando il rinnovo con la Lazio, sono molto vicini all’intesa da quello che so.”

Su Inzaghi

“Mettiamoci in testa che la serie A andrà conclusa. Ci sarà la lotta per lo scudetto e vedremo come andrà a finire. Lotito poi sarà chiamato ad una decisione: trattenere il suo allenatore ma dargli carta bianca sul mercato oppure lasciarlo partire. Sono sicuro che Inzaghi resterà in biancoceleste un altro anno perché vuole giocare la Champions ma Lotito deve pensare che un allenatore non può fare miracoli ogni anno con una squadra di 13/14 giocatori. Inzaghi è un grandissimo tecnico, destinato ad una carriera di primissimo livello ma è troppo legato all’ambiente biancoceleste, due anni fa aveva rifiutato la corte del Napoli. E nel mezzo ci sono stati interessamenti anche di Juventus e Tottenham”

