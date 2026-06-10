INTERVISTE
Moretti: “A breve succederà qualcosa, ne sono convinto!”
Il vicedirettore del quotidiano Il Messaggero, Alvaro Moretti, in una lunga intervista concessa sulle frequenze di Radio Radio Mattino – Sport & News, ha parlato della contestazione dei tifosi verso Lotito e di qualcosa che, secondo lui, si starebbe muovendo sotto le ceneri: ecco le sue parole.
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Le parole di Alvaro Moretti nell’intervista sulla Lazio
“Sono convinto che qualcosa brucia sotto la cenere. Non credo che finiremo senza una qualche svolta positiva nel rapporto tra tifoseria e dirigenza. Sono sempre più convinto che a breve succederà qualcosa!”.
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