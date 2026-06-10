Connect with us

INTERVISTE

Moretti: “A breve succederà qualcosa, ne sono convinto!”

Published

16 ore ago

on

Claudio Lotito

Il vicedirettore del quotidiano Il Messaggero, Alvaro Moretti, in una lunga intervista concessa sulle frequenze di Radio Radio Mattino – Sport & News, ha parlato della contestazione dei tifosi verso Lotito e di qualcosa che, secondo lui, si starebbe muovendo sotto le ceneri: ecco le sue parole.

Leggi anche: Taylor: “Sono felice alla Lazio, ma punto più in alto. Voglio crescere”

Le parole di Alvaro Moretti nell’intervista sulla Lazio

“Sono convinto che qualcosa brucia sotto la cenere. Non credo che finiremo senza una qualche svolta positiva nel rapporto tra tifoseria e dirigenza. Sono sempre più convinto che a breve succederà qualcosa!”.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

PIÙ LETTI