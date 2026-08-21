Moretti”: Ho sostenuto Lotito, ora non più. La Lazio non può essere l’Espanyol”

Il vicedirettore de Il Messaggero, Alvaro Moretti, in questa sua intervista per Radio Radio si è scagliato con toni decisi contro il modo di gestire la Lazio da parte di Claudio Lotito.

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Le parole di Mattioli nell’intervista su Lotito

“Ho sostenuto Lotito per una ventina di anni, ora non è più così. Da cittadino sono grato a Lotito per aver pagato il debito invece di aver fatto fallire la Lazio facendo perdere 140 milioni di euro allo stato. La società di Lotito si sta contraendo adesso. La sua Lazio ha anche lottato per lo scudetto in passato, e senza Covid chissà come finiva, ma da qualche anno il club ha iniziato a diventare sempre più piccolo. Lotito non parla con nessuno, il suo ultimo contatto con il mondo risale alla lettera scritta ai tifosi sul Messaggero. Ha fatto delle promesse che non ha mantenuto”.

Mattioli sul ridimensionamento della Lazio

“Il suo sistema di gestione non è più sostenibile e i tifosi vorrebbero ambire ad un sogno. Come giocare per lo scudetto, anche con la consapevolezza di non vincerlo. Invece quest’anno sei già stato eliminato dalla Coppa Italia. La Lazio non può essere la SPAL, il Rayo Vallecano o l’Espanyol. Non è tanto chiedere di tornare a tre anni fa, invece per il secondo anno è l’unica società a non poter fare mercato”.

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